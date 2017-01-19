На Советском проспекте из-за тройного ДТП образовалась пробка (фото)
Фото сообщества автомобилистов Калининграда и области
В Калининграде на Советском проспекте из-за аварии образовалась пробка. Об этом сообщают очевидцы.
По их словам, ДТП произошло неподалеку от автозаправки "Сугрутнефтегаз". На дороге столкнулись три машины. Движение оказалось затруднено в обе стороны. На данный момент скорость движения на этом участке дороги не превышает 10 км/час. О пострадавших не сообщается.
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