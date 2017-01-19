На подъезде к Калининграду после столкновения с микроавтобусом перевернулась легковушка (фото)

На подъезде к Калининграду после столкновения с микроавтобусом перевернулась легковушка. Об этом Клопс.Ru сообщили очевидцы. Авария произошла в четверг, 19 января, на старой светлогорской трассе, в районе посёлка Холмогоровка.



Обстоятельства ДТП изучает полиция, состояние пострадавших уточняется.



Из-за аварии серьёзно затруднено движение транспорта по направлению в Калининград. Согласно данным сервиса "Яндекс.Пробки", средняя скорость движения на загородной трассе составляет 25 км/ч.