На подъезде к Калининграду после столкновения с микроавтобусом перевернулась легковушка (фото)
Фото из группы "Сообщество автомобилистов Калининградской области" ВКонтакте
На подъезде к Калининграду после столкновения с микроавтобусом перевернулась легковушка. Об этом Клопс.Ru сообщили очевидцы. Авария произошла в четверг, 19 января, на старой светлогорской трассе, в районе посёлка Холмогоровка.
Обстоятельства ДТП изучает полиция, состояние пострадавших уточняется.
Из-за аварии серьёзно затруднено движение транспорта по направлению в Калининград. Согласно данным сервиса "Яндекс.Пробки", средняя скорость движения на загородной трассе составляет 25 км/ч.
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