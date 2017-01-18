На трассе Талпаки — Большаково столкнулись микроавтобус и внедорожник, пострадала женщина (фото)

На трассе Талпаки — Большаково в среду, 18 января, днём произошло дорожно-транспортное происшествие с участием микроавтобуса и внедорожника. Обе машины получили значительные повреждения. Как сообщили Клопс.Ru в пресс-службе УМВД, ДТП было зафиксировано около 12:30.



Машины не поделили дорогу на перекрёстке в районе посёлка Советское. В полиции также сообщили, что после аварии к медикам обратилась 43-летняя пассажирка одной из машин, которая пожаловалась на головные боли.



В настоящее время по факту аварии проводится проверка, обстоятельства происшествия устанавливаются.