На трассе Талпаки — Большаково столкнулись микроавтобус и внедорожник, пострадала женщина (фото)
Фото читательницы Клопс.Ru
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На трассе Талпаки — Большаково в среду, 18 января, днём произошло дорожно-транспортное происшествие с участием микроавтобуса и внедорожника. Обе машины получили значительные повреждения. Как сообщили Клопс.Ru в пресс-службе УМВД, ДТП было зафиксировано около 12:30.
Машины не поделили дорогу на перекрёстке в районе посёлка Советское. В полиции также сообщили, что после аварии к медикам обратилась 43-летняя пассажирка одной из машин, которая пожаловалась на головные боли.
В настоящее время по факту аварии проводится проверка, обстоятельства происшествия устанавливаются.
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