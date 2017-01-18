У двухъярусного моста столкнулись два грузовика, движение осложнено (фото)
Фото Ольги Силаевой из сообщества "Автомобилисты Калининграда и области"
В Калининграде, на съезде с двухъярусного моста в направлении ул. Портовой, столкнулись две грузовые машины. Об этом Клопс.Ru сообщили очевидцы ДТП.
По словам свидетелей, инспекторы ДПС остановили один из грузовиков для проверки документов. В этом время второй автомобиль не смог справиться с манёвром и объехать машину. В результате грузовики столкнулись. Полоса движения полностью блокирована.
Автомобилисты объезжают место аварии по островку безопасности. Из-за ДТП затруднено движение на подъезде к двухъярусному мосту по Правой набережной, ул. Баграмяна, Буткова и Портовой (со стороны Ленинского проспекта).
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