Утром в Калининграде сгорели два "Фольксвагена"
В Калининграде сегодня утром, 18 января, случилось два пожара. По данным ГУ МЧС по региону, в 03.31 на ул. Дзержинского загорелся автомобиль марки "Фольксваген Пассат". У машины выгорели моторный отсек и приборная панель, также было повреждено лобовое стекло. На тушении огня работали пять человек, использовались две единицы техники.
Ещё один пожар произошёл в 05.05 на ул. Багратиона. У автомобиля "Фольксваген Кэдди" полностью выгорел салон. Пожар тушили пять человек, привлекалась одна единица техники. В результате обоих возгораний никто не пострадал.
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