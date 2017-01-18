Утром в Калининграде сгорели два "Фольксвагена"

В Калининграде сегодня утром, 18 января, случилось два пожара. По данным ГУ МЧС по региону, в 03.31 на ул. Дзержинского загорелся автомобиль марки "Фольксваген Пассат". У машины выгорели моторный отсек и приборная панель, также было повреждено лобовое стекло. На тушении огня работали пять человек, использовались две единицы техники.

Ещё один пожар произошёл в 05.05 на ул. Багратиона. У автомобиля "Фольксваген Кэдди" полностью выгорел салон. Пожар тушили пять человек, привлекалась одна единица техники. В результате обоих возгораний никто не пострадал.