На трассе Советск-Калининград столкнулись две легковушки и автобус

В субботу, 14 января, около 10:50 в Советске произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей и автобуса. Об аварии сообщают очевидцы.

По информации свидетелей ДТП, водитель автобуса не справился с управлением на скользкой дороге и спровоцировал столкновение. На место прибыла машина скорой помощи: по данным очевидцев, один из водителей получил травму живота.