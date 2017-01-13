Из-за снегопада на улицы Калининграда вывели 15 единиц уборочной техники
Фото Клопс.Ru. Автор: Виктор Буздин
С последствиями снегопада в Калининграде будут справляться с помощью 15 единиц спецтехники. Об этом Клопс.Ru рассказал исполняющий обязанности директора МУП "Чистота" Владимир Абрамов.
По словам Абрамова, с начала снегопада на улицы города вывели десять пескоразбрасывателей и пять тракторов с щётками. Работа спецтехники осложняется возникшими из-за погодных условий заторами на дорогах.
Из-за незначительного похолодания и снегопада на улицах Калининграда за час произошло
10 ДТП. Движение на дорогах затруднено, на некоторых участках скорость потока не превышает 5 км/ч.
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