У Королевских ворот из-за ДТП образовалась пробка

Около Королевских ворот произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей. Об этом Клопс.Ru сообщают очевидцы.

По предварительным данным, в аварии никто не пострадал. На участке дороги в районе ДТП образовалась пробка: по данным сервиса "Яндекс.Карты", скорость движения там не превышает 5 км/ч.