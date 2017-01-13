У Королевских ворот из-за ДТП образовалась пробка
Фото: Александр Носовский
Около Королевских ворот произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей. Об этом Клопс.Ru сообщают очевидцы.
По предварительным данным, в аварии никто не пострадал. На участке дороги в районе ДТП образовалась пробка: по данным сервиса "Яндекс.Карты", скорость движения там не превышает 5 км/ч.
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