На Гвардейской трассе и под Зеленоградском перевернулись микроавтобусы (фото)

В пятницу на дорогах Калининградской области перевернулись два микроавтобуса. Так, на трассе Калининград — Черняховск — Нестеров перевернулся микроавтобус. Как рассказали Клопс.Ru очевидцы, у транспортного средства во время движения отлетело колесо.



В полиции Клопс.Ru уточнили, что в результате происшествия никто не пострадал. Сейчас обстоятельства аварии устанавливаются.



Ещё одна авария произошла под Зеленоградском, в районе населённого пункта Каширское. Там машина вылетела на обочину. Информация о пострадавших уточняется.