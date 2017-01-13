На Гвардейской трассе и под Зеленоградском перевернулись микроавтобусы (фото)
Фото Федора Крылова из Сообщества автомобилистов Калининграда и области
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В пятницу на дорогах Калининградской области перевернулись два микроавтобуса. Так, на трассе Калининград — Черняховск — Нестеров перевернулся микроавтобус. Как рассказали Клопс.Ru очевидцы, у транспортного средства во время движения отлетело колесо.
В полиции Клопс.Ru уточнили, что в результате происшествия никто не пострадал. Сейчас обстоятельства аварии устанавливаются.
Ещё одна авария произошла под Зеленоградском, в районе населённого пункта Каширское. Там машина вылетела на обочину. Информация о пострадавших уточняется.
Также очевидцы отмечают, что на Окружной в Калининграде легковушка вылетела с дороги и лежит боком в кювете. Напомним, ГИБДД предупреждает
калининградских водителей о гололедице и тумане.
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