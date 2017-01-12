На ул. Черняховского в ДТП попали пассажирский автобус и маршрутка, блокированы две полосы движения (фото)
Фото Константина Серикова
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В четверг, 12 января, на улице Черняховского в Калининграде произошло ДТП с участием пассажирского автобуса № 11 и маршрутки № 92, передаёт корреспондент Клопс.Ru с места событий.
Авария произошла на повороте с Ленинского проспекта. В результате оказались блокированы две полосы движения. Место ДТП пытался объехать троллейбус, но при выполнении манёвра у него слетели "рога". Вследствие этого на протяжении нескольких минут нельзя было проехать и по третьей полосе движения.
Согласно предварительным данным, никто из людей в результате ДТП не пострадал. Из-за аварии образовались заторы на Ленинском проспекте, улице Черняховского и на площади Победы.
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