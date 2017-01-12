На пр. Мира из-за аварии образовались пробки

В Калининграде на пр. Мира произошло ДТП. По данным очевидцев, авария случилась в районе кинотеатра "Заря". Согласно информации сервиса "Яндекс-пробки", сейчас скорость передвижения транспорта на участке от пр. Победы до Леонова составляет 7 км/ч.

Также заторы есть на Радищева, Вагоностроительной, Бассейной, Невского и Гагарина.