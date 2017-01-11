На ул. Аксакова в Калининграде сгорел БМВ

На улице Аксакова в Калининграде произошло возгорание легкового автомобиля. Об этом Клопс.Ru сообщили в ГУ МЧС России по Калининградской области.

Информация поступила спасателям в 17:00. На месте работал один расчёт пожарных. Пламя удалось потушить, но автомобиль получил значительные повреждения.

Как сообщил очевидец пожара, возгорание началось, когда водитель парковал машину: из-под капота повалил дым. Пожарные, по его словам, прибыли на место через 15-20 минут и около семи минут тушили возгорание.