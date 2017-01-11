На ул. Аксакова в Калининграде сгорел БМВ
Фото группы "Сообщество автомобилистов Калининграда и области", автор Юрий Журавлёв
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На улице Аксакова в Калининграде произошло возгорание легкового автомобиля. Об этом Клопс.Ru сообщили в ГУ МЧС России по Калининградской области.
Информация поступила спасателям в 17:00. На месте работал один расчёт пожарных. Пламя удалось потушить, но автомобиль получил значительные повреждения.
Как сообщил очевидец пожара, возгорание началось, когда водитель парковал машину: из-под капота повалил дым. Пожарные, по его словам, прибыли на место через 15-20 минут и около семи минут тушили возгорание.
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