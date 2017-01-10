На Большой окружной из грузовика во время движения выпал бетонный блок (видео)

На Большой Окружной из грузовика во время движения выпал бетонный блок

На Большой Окружной из грузовика во время движения выпал бетонный блок

На Большой окружной дороге в Калининграде из грузовика во время движения выпал бетонный блок. Как сообщают очевидцы, инцидент произошёл в районе поворота к магазину "Клондайк".



После того как блок выпал из машины, грузовик остановился посреди дороги.



Очевидцы отмечают, что для подъёма блока пригнали специальный кран. В настоящее время проходит процесс погрузки.



Движение транспорта на Большой окружной серьёзно не затруднено.