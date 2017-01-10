На пр. Калинина из-за ДТП образовался затор

В Калининграде на пр. Калинина произошло ДТП. Оно привело к пробкам на участке от дома № 81 до пересечения с Октябрьской. Скорость передвижения транспорта, согласно информации сервиса "Яндекс-пробки", составляет здесь 7 км/ч.

Ещё одна авария случилась на ул. Железнодорожной недалеко от пересечения с Портовой. Пробок здесь пока нет.

Заторы на данный момент есть на Киевской, Инженерной, Батальной.