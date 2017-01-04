На трассе в Мамоново на автомобиль упало дерево (фото)

По дороге в Мамоново на автомобиль упало дерево. Об этом сообщают очевидцы.

По их словам, убирать дерево пришлось с помощью ножовки. Также сообщается, что трасса покрыта снегом и обледенела. В кювете оказались как минимум три авто.

Еще одни очевидцы сообщили об автомобиле "Мерседес" на Светлогорской трассе, также съехавшем в кювет по скользкой дороге. Вытаскивать машину пришлось проезжавшей мимо маршрутке.