На трассе в Мамоново на автомобиль упало дерево (фото)
По дороге в Мамоново на автомобиль упало дерево. Об этом сообщают очевидцы.
По их словам, убирать дерево пришлось с помощью ножовки. Также сообщается, что трасса покрыта снегом и обледенела. В кювете оказались как минимум три авто.
Еще одни очевидцы сообщили об автомобиле "Мерседес" на Светлогорской трассе, также съехавшем в кювет по скользкой дороге. Вытаскивать машину пришлось проезжавшей мимо маршрутке.
Правила комментирования
Друзья! Администрация сайта Клопс.Ru стремится создать все условия для цивилизованной дискуссии и призывает пользователей придерживаться правил и, в первую очередь, отказаться от оскорблений, спама и экстремизма.
Обращаем ваше внимание, что содержание комментариев не является частью средства массовой информации Клопс.Ru, за любые нарушения российского законодательства несут ответственность сами пользователи.
При комментировании материалов в группе Клопс.Ru запрещается:
Редакция Клопс.Ru оставляет за собой право удаления комментариев в случае нарушения вышеперечисленных правил. Администрация также имеет право не комментировать свои действия и не обсуждать их с пользователями.