"Три часа и ты в зиме": калининградцы публикуют фото очередей на границах в Instagram

Калининградцы, стоящие в пробках на границе, публикуют фото очередей у пунктов пропуска на своих страницах в Instagram. Сообщения о проблемах при въезде в соседние республики появились
в понедельник, 2 января.
Судя по снимкам в социальной сети, подобные затруднения жители Калининградской области, решившие отправиться на новогодние каникулы в соседние страны, испытывают уже больше суток.
Автомобилисты говорят о длительном ожидании как на польской границе, так и на литовских погранпереходах, таких как Чернышевское-Кибартай. Некоторые очевидцы пишут, что ожидают прохождения контроля по восемь часов.
Клопс.Ru публикует подборку фотографий и видео с различных переходов области, взятых с личных страниц калининградских пользователей в Instagram.
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