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"Три часа и ты в зиме": калининградцы публикуют фото очередей на границах в Instagram

15:03
  4018 0
  • Фото из архива Клопс.Ru
Фото из архива Клопс.Ru
Калининградцы, стоящие в пробках на границе, публикуют фото очередей у пунктов пропуска на своих страницах в Instagram. Сообщения о проблемах при въезде в соседние республики появились в понедельник, 2 января.
 
Судя по снимкам в социальной сети, подобные затруднения жители Калининградской области, решившие отправиться на новогодние каникулы в соседние страны, испытывают уже больше суток.
 
Автомобилисты говорят о длительном ожидании как на польской границе, так и на литовских погранпереходах, таких как Чернышевское-Кибартай. Некоторые очевидцы пишут, что ожидают прохождения контроля по восемь часов.
 
Клопс.Ru публикует подборку фотографий и видео с различных переходов области, взятых с личных страниц калининградских пользователей в Instagram.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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