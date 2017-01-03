"Три часа и ты в зиме": калининградцы публикуют фото очередей на границах в Instagram

Калининградцы, стоящие в пробках на границе, публикуют фото очередей у пунктов пропуска на своих страницах в Instagram. Сообщения о проблемах при въезде в соседние республики появились в понедельник, 2 января.

Судя по снимкам в социальной сети, подобные затруднения жители Калининградской области, решившие отправиться на новогодние каникулы в соседние страны, испытывают уже больше суток.

Автомобилисты говорят о длительном ожидании как на польской границе, так и на литовских погранпереходах, таких как Чернышевское-Кибартай. Некоторые очевидцы пишут, что ожидают прохождения контроля по восемь часов.

Клопс.Ru публикует подборку фотографий и видео с различных переходов области, взятых с личных страниц калининградских пользователей в Instagram.