Очевидцы: в Мамоново калининградцы стоят в очередях на границе по четыре часа

Калининградцы сообщают о больших очередях на границе с Польшей. "С 7 утра на границе Мамоново-Гроново, наших прошли быстро, поляки медленно работают, очередь почти без движения", - пишет одна из очевидцев.

Также сообщается об очередях на погранпереходе Мамоново-Гжехотки. Камеры, установленные на границе, подтверждают ситуацию, показывая десятки автомобилей, ожидающих прохождения границы.