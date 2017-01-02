В понедельник на границе с Польшей в Безледах образовалась очередь на выезд (фото)

Вечером в понедельник, 2 января, на пункте пропуска Безледы-Багратионовск образовалась очередь с польской стороны границы.

По состоянию на 17:54, камеры, установленные на погранпереходе, показывают десятки машин, ожидающих своей очереди. Также очевидцы сообщают об очередях на переходе Мамоново-Гроново: по сообщениям автомобилистов, они ждут уже около десяти часов.