В понедельник на границе с Польшей в Безледах образовалась очередь на выезд (фото)
Скриншот с камеры, установленной на переходе
Вечером в понедельник, 2 января, на пункте пропуска Безледы-Багратионовск образовалась очередь с польской стороны границы.
По состоянию на 17:54, камеры, установленные на погранпереходе, показывают десятки машин, ожидающих своей очереди. Также очевидцы сообщают об очередях на переходе Мамоново-Гроново: по сообщениям автомобилистов, они ждут уже около десяти часов.
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