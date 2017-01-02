На трассе Калининград-Балтийск столкнулись сразу три машины (фото)
Фото группы ВКонтакте "Сообщество автомобилистов Калининграда и области"
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Под Калининградом на Балтийской трассе произошло ДТП с участием трёх автомобилей. Об этом сообщают очевидцы происшествия.
Водитель, наблюдавший ДТП, охарактеризовал его как "паровозик из трёх машин". По его словам, оно произошло недалеко от другой аварии - в 12:40 на той же трассе столкнулись "Мерседес" и "Форд Транзит".
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