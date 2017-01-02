В Калининграде за угон машины задержали четырёх несовершеннолетних
Вечером 1 января сотрудники ДПС остановили угнанный автомобиль с четырьмя несовершеннолетними. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Калининградской области.
"Ауди 100", нарушивший ПДД, был остановлен на пересечении улиц Судостроительной и Батальной. За рулём находился 17-летний житель Гурьевского района, ранее судимый за кражу, угон и грабёж. Трое пассажиров были ещё младше - самому юному оказалось 12 лет. Замок зажигания "Ауди" был сломан, провода - скручены, что позволило говорить об угоне.
Проведённая проверка показала, что автомобиль был угнан из двора на улице Киевской. В тот же день транспортное средство вернули владельцу.
В настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 166 УК РФ "Неправомерное завладение транспортным средством". Задержанных проверяют на причастность к другим преступлениям.
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