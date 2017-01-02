Женщина, попавшая в ДТП на трассе Балтийск-Калининград, скончалась

Калининградка, попавшая в ДТП на Балтийской трассе, скончалась. Об этом сообщили в УМВД России по Калининградской области.

Как стало известно ранее, 31 декабря 2016 г. около посёлка Кострово автомобиль "Форд" совершил лобовое столкновение с грузовиком "КамАЗ". По информации полиции, 22-летняя водитель легкового автомобиля допустила выезд на встречную полосу, в результате чего произошло ДТП.

Знакомые погибшей уточняют, что она скончалась через 1 час 20 минут после госпитализации.