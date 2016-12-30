Безответственность и правовой нигилизм: глава ГИБДД области о проблемах на дорогах

Руководитель Госавтоинспекции Калининградской области рассказал о проблемах на дорогах и о том, как обеспечить безопасность всех участников дорожного движения. Пресс-служба УМВД России по Калининградской области информирует, что разговор состоялся в рамках спецпроекта "Новый год без происшествий".

По словам Державицкого, за 2016 год заметно снизилась тяжесть последствий ДТП, а количество происшествий с участием нарушивших правила пешеходов сократилось на 6%. Комплексы автоматической фиксации правонарушений, по его мнению, дисциплинируют водителей - так, на 48% сократилось количество ДТП с пострадавшими из-за превышения скорости.

Главной причиной дорожно-транспортных происшествий остаётся человеческий фактор. "Мы часто сталкиваемся с крайне низкой культурой поведения на дорогах, с безответственностью и правовым нигилизмом, - отметил Державицкий. - Как следствие – аварии и гибель людей. Очевидно, что ситуацию необходимо исправлять повышением эффективности профилактической работы. Мы активно информируем пешеходов о том, что даже небольшой и недорогой светоотражатель на одежде может сохранить им жизнь и здоровье в тёмное время суток. Водителей – о том, что безопасная скорость, соблюдение дистанции и интервала, учёт метеорологических условий, выполнение требований ПДД и взаимовежливость помогут избежать большинства опасностей на дорогах".

По словам главы ГИБДД области, в период новогодних праздников задача ведомства - максимально разгрузить центр города. Для этого грузовой транспорт свыше трёх с половиной тонн будет направлен в обход Калининграда. Кроме того, на протяжении всех праздничных дней будет проходить профилактическое мероприятие "Трезвый водитель", которое коснётся и загородных трасс.

Госавтоинспекция подготовила советы по обеспечению безопасности в праздничные дни. Так, пешеходам рекомендуют использовать световозвращающие элементы, например, жилеты и куртки со специальными полосами, и не забывать смотреть по сторонам при переходе дороги. Водителей просят быть предельно внимательными, в первую очередь вблизи пешеходных переходов, а также рядом с остановками общественного транспорта. Перед поездкой следует проверять исправность стеклоочистителей и освеительных приборов, учитывать погодные условия и подбирать стеклоомывающую жидкость в соответствии с температурным режимом.