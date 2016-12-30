Центр Калининграда встал в предновогодних пробках

В Калининграде в пятницу, 30 декабря, в центре города образовались предновогодние пробки. Вся центральная часть города загружена машинами. Сложно было проехать через площадь Победы уже начиная с 13:00.



Кроме того, стоит вся улица Черняховского (в направлении пл. Василевского), Ленинский проспект (к пл. Победы), ул. Невского (в обе стороны), ул. Горького (к центру).



Средняя скорость движения транспорта там составляет 5—10 км/ч.



Стоит отметить, что перед Новым годом пробки в Калининграде, равно как и в других городах, — явление обыденное. В предпраздничной суете жители выезжают на личном транспорте в центральную часть города.