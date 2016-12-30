В Гурьевске ночью потушили горевшую машину

В Гурьевске этой ночью произошёл пожар. По данным ГУ МЧС по региону, в пос. Большое Исаково загорелся цоколь кирпичного дома. В результате возгорания был уничтожен автомобиль.

На тушении огня работали восемь человек, использовались две единицы техники.