В центре Калининграда движение затруднено из-за пробок

Вечером в четверг, 29 декабря, движение в центре города оказалось затруднено из-за многочисленных пробок. На Ленинском проспекте возле ТЦ "Европа" образовался затор длиной около километра со скоростью движения 10 км/ч, а на улице Театральной поток движется со скоростью 3 км/ч. Также осложнено движение на улице Горной и на Гвардейском проспекте.

Участок проспекта Мира от улицы Гостиной до проспекта Победы движется со скоростью, не превышающей 10 км/ч. Такая же скорость на отрезке Советского проспекта от Северного вокзала до улицы Нарвской. Кроме того, движение затруднено на участке улицы Большая Окружная по направлению от улицы Невского.