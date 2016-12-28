На ул. Батальной потушили горевшие "Опель" и "Мерседес"

В Калининграде этой ночью произошли два пожара. По данным ГУ МЧС по региону, на ул. Батальной горел "Мерседес". У автомобиля выгорел салон. Пожар тушили пять человек, применялась одна единица техники.

Позже на той же улице загорелся "Опель Омега". Машина была полностью уничтожена огнём.

В результате возгораний никто не пострадал.