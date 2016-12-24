Под Чкаловском столкнулись два автомобиля, один из них перевернулся

Днём в субботу, 24 декабря, под Чкаловском около поворота на военный аэродром произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей. Об этом сообщает читатель Клопс.Ru, ставший очевидцем происшествия.

Как пояснили в пресс-службе УМВД России по Калининградской области, автомобиль марки "Фольксваген Гольф" нарушил правила дорожного движения и не пропустил другую машину, двигавшуюся по главной дороге. В результате автомобили столкнулись, один из них перевернулся. По предварительным данным, мужчина, управлявший "Фольксвагеном", получил незначительные травмы.