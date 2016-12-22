Из-за аварии двух "Мерседесов" на ул. Горной образовались пробки (фото)

На ул. Горной в Калининграде столкнулись два "Мерседеса" — седан и внедорожник. Инцидент произошёл около 16:00 возле АЗС "Идель".



Как сообщают Клопс.Ru очевидцы, легковушку подрезала чёрная машина, уходя от столкновения. Водитель "Мерседеса" выехал на встречку, где и столкнулся с внедорожником.



В результате происшествия, по предварительным данным, никто из водителей не пострадал. На место вызвали сотрудников полиции.



Из-за этого столкновения перегорожены две полосы для движения. Замедлилось движение по нескольким улицам — Донского, Горной, а также Колоскова.