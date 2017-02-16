Балтфлоту в ноябре передадут сторожевой корабль "Неустрашимый"

Балтийский флот в ноябре получит сторожевой корабль, который сейчас проходит ремонт и модернизацию на верфи судостроительного завода "Янтарь". Об этом сообщает ТАСС.

За ближайшие четыре месяца на судне проведут монтаж валолинии и выполнят корпусные работы. Обещание ввести корабль в строй в конце прошлого года не удалось выполнить из-за большого количества дефектов и необходимых работ. Сейчас отремонтированы корпусные конструкции "Неустрашимого".

Корабль был построен в 1993 году на "Янтаре". Это сторожевое судно проекта "Ястреб". Корабль предназначен для противника, для противокорабельной и противолодочной обороны боевых кораблей и судов в море, нанесения ударов по подводным и надводным кораблям и судам в море и базах, поддержки боевых действий сухопутных войск, обеспечения высадки, прикрытия сил морских десантов.