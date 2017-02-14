В Западном военном округе началась внезапная проверка боеготовности
Фото из архива Клопс.Ru. Автор: Александр Подгорчук
В Западном военном округе началась внезапная проверка боеготовности. Об этом во вторник, 14 февраля, сообщает РИА “Новости”
со ссылкой на пресс-службу ЗВО.
"Сегодня в соответствии с решением врио командующего войсками Западного военного округа генерал-лейтенанта Виктора Астапова стартовала внезапная проверка соединений и воинских частей округа", — цитирует издание.
В высшие степени боевой готовности приведены мотострелковые, артиллерийские, ракетные и зенитно-ракетные бригады, бригады управления, подразделения обеспечения, бригада армейской авиации, ленинградская военно-морская база, а также военные комиссариаты Санкт-Петербурга, Псковской, Новгородской областей и Карелии.
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