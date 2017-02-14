СМИ: призывники не будут проходить службу на боевых подлодках и кораблях Северного флота

Российских призывников с 2017 года не будут направлять проходить службу на корабли и подводные лодки Северного флота. Об этом со ссылкой представителя штаба СФ сообщают " Известия".



Решение о том, что срочники не будут служить на боевых кораблях, было принято из-за того, что справиться с эксплуатацией современных судов могут только профессиональные военные. Контрактники лучше подготовлены и мотивированы денежными надбавками, возможностью получения жилья и бесплатного обучения.



Бывший заместитель главнокомандующего ВМФ адмирал Игорь Касатонов сказал: "В последнее время увеличились количество и продолжительность боевых выходов кораблей в море. На флот пришла совершенно новая, высокотехнологичная техника, обслуживать которую должны профессионалы. Поэтому логично, что нам нужны люди, служащие не один год, а минимум 5–7 лет".