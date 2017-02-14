В России начали производить зенитно-ракетные системы С-400 для Китая

Директор по международному сотрудничеству и региональной политике "Ростеха" Виктор Кладов рассказал, что Россия начала производство зенитно-ракетных систем С-400 для Китая. Об этом сообщает Интерфакс.



Представитель корпорации заявил о начале производства оружия для Китая на выставке "Аэро Индия — 2017" в Индии. Кладов отметил, что о намерении приобрести системы сообщили ещё несколько стран.



О заключении контракта на поставку ЗРС С-400 в Китай сообщалось в 2015 году. Подробности сделки не разглашались.