В России начали производить зенитно-ракетные системы С-400 для Китая
ЗРС С-400. Фото с официального сайта компании "Ростех"
Директор по международному сотрудничеству и региональной политике "Ростеха" Виктор Кладов рассказал, что Россия начала производство зенитно-ракетных систем С-400 для Китая. Об этом сообщает
Интерфакс.
Представитель корпорации заявил о начале производства оружия для Китая на выставке "Аэро Индия — 2017" в Индии. Кладов отметил, что о намерении приобрести системы сообщили ещё несколько стран.
О заключении контракта на поставку ЗРС С-400 в Китай сообщалось в 2015 году. Подробности сделки не разглашались.
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