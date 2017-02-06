На Балтфлоте пройдёт конкурс поваров и хлебопёков

В феврале на Балтийском флоте пройдёт первый, отборочный, этап конкурса на звание лучшего специалиста продовольственной службы. Об этом Клопс.Ru сообщил начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ЗВО по Балтийскому флоту капитан первого ранга Роман Мартов.



Глава пресс-службы рассказал, что более 50 поваров и хлебопёков будут соревноваться в кулинарном искусстве, обеспечивая личный состав горячим питанием в полевых условиях. В первенстве примут участие военнослужащие по призыву и по контракту, прошедшие обучение в специализированных учебных учреждениях Минобороны России.

В рамках состязания конкурсантам предстоит выполнить комплексный норматив по развёртыванию современной прицепной блочно-модульной кухни и приготовить блюда согласно вытянутому билету. Военные пекари выполнят аналогичный норматив на полевых технических средствах.



По условиям конкурса, участник, не уложившийся в отведённые временные нормативы, лишается права продолжать борьбу. Основным критерием оценки кулинарного мастерства будет являться качество приготовленного продукта. Кроме навыков по специальности, военные повара сдадут нормативы по огневой подготовке.



Те, кто победит на первом этапе, в марте продемонстрируют свои навыки в масштабе Балтийского флота. Летом борьба за звание лучшего хлебопёка и повара развернётся уже на уровне Западного военного округа. Эти соревнования на Балтийском флоте проводятся в рамках подготовки к Международным армейским играм "АРМИ-2017". "Армейские международные игры – 2017" пройдут с 29 июля по 12 августа на территории пяти государств: Российской Федерации, Азербайджанской Республики, Республики Беларусь, Республики Казахстан и Китайской Народной Республики. В общей сложности запланированы 28 международных конкурсов по полевой (воздушной, морской) выучке военнослужащих.