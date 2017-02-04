Сразу три западных самолёта-разведчика приблизились к границе Калининградской области

В пятницу, 3 февраля, у границ Калининградской области были зафиксированы сразу три западных самолёта-разведчика. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на данные западных сайтов, отслеживающих полёты военной авиации.

По их информации, американский разведчик с бортовым номером 62-4138 и позывным CAMPA11 провёл радиотехническую разведку, подлетев к Калининградской области со стороны Балтийского моря. Шведский самолет с бортовым номером 102003 и позывным SVF623 также осуществлял полёт вдоль побережья на высоте приблизительно 12,5 тыс. метров.

Натовский AWACS с бортовым номером LX-N90442 и позывным NATO07 совершил подлет к области с юга, со стороны Польши. Он провел активную разведку российской территории из воздушного пространства Польши и Литвы.

Отмечается, что в последние месяцы интенсивность полётов американских разведывательных самолетов у российских границ резко возросла.