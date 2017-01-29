Корабли Балтфлота вернулись в Балтийск из Средиземного моря

Большой десантный корабль Балтийского флота "Александр Шабалин" и танкер "Лена" в воскресенье, 29 января, вернулись в порт приписки в Балтийск после длительного похода в Средиземное море. Об этом со ссылкой на пресс-службу флота сообщает ТАСС.

"Александр Шабалин" отправился по поход в июле 2016 года. За это время экипаж выполнил несколько десятков учебно-боевых задач как самостоятельно, так и в составе соединения кораблей ВМФ России.

Морской танкер "Лена" находился в походе с октября. Он побывал не только в Средиземноморье, но и в Индийском океане и Западной Атлантике. Экипаж занимался материально-техническим обеспечением кораблей и судов ВМФ России в дальней морской зоне.