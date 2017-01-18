В Балтийске в День памяти морских пехотинцев заложат камень в основание православного храма

В Балтийске Калининградской области в среду почтут память морских пехотинцев, которые погибли при выполнении боевых задач. Об этом сообщили в пресс-службе Западного военного округа по Балтийскому флоту. День памяти морских пехотинцев связан с событиями 1995 года в Грозном, когда при штурме президентского дворца погибли 16 человек.

Мероприятия начнутся с закладки камня в основание будущего православного храма. Его построят на территории воинской части. Кроме того, в городе пройдёт митинг, в котором примут участие родные и близкие погибших военных, ветераны и представители командования Балтфлотом. В Доме офицеров Балтийского гарнизона будет работать выставка, посвященная участию морпехов Балтики в боевых действиях на Северном Кавказе.