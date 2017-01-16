Истребители НАТО уже месяц ни разу не сопровождали российские военные самолёты

Самолёты НАТО, которые дежурят в Литве на авиабазе Зокняй, за месяц ни разу не поднимались в воздух, чтобы сопровождать российские военные самолеты. Об этом пишет ТАСС , ссылаясь на сообщение Министерства обороны Литвы.



"На прошлой неделе, с 9 по 15 января, как и в течение трех предыдущих недель, сопровождение российских военных самолетов в небе неподалеку от границ Литвы, Латвии и Эстонии не осуществлялось", — заявили в ведомстве.



В Литве уточнили, что последний раз пилоты ВВС Франции сопровождали перелёт из Калининградской области российского Су-24 ещё 15 декабря.



При этом за весь 2016 год ВВС НАТО 110 раз сопровождали российские военные самолеты, утверждают в Минобороны Литвы. В 2015 году таких полётов было 160 раз, в 2014-м — 140.