Истребители НАТО уже месяц ни разу не сопровождали российские военные самолёты
Самолёты НАТО, которые дежурят в Литве на авиабазе Зокняй, за месяц ни разу не поднимались в воздух, чтобы сопровождать российские военные самолеты. Об этом пишет ТАСС
, ссылаясь на сообщение Министерства обороны Литвы.
"На прошлой неделе, с 9 по 15 января, как и в течение трех предыдущих недель, сопровождение российских военных самолетов в небе неподалеку от границ Литвы, Латвии и Эстонии не осуществлялось", — заявили в ведомстве.
В Литве уточнили, что последний раз пилоты ВВС Франции сопровождали перелёт из Калининградской области российского Су-24 ещё 15 декабря.
При этом за весь 2016 год ВВС НАТО 110 раз сопровождали российские военные самолеты, утверждают в Минобороны Литвы. В 2015 году таких полётов было 160 раз, в 2014-м — 140.
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