180 моряков Балтфлота получили ключи от квартир на ул. Ломоносова
180 моряков Балтфлота получили ключи от квартир на ул. Ломоносова. Ключи и документы на новые квартиры им вручил командующий Балтийским флотом вице-адмирал Александр Носатов, сообщает пресс-служба БФ. Церемония вручения и торжественный митинг состоялись у одной из новостроек по ул. Ломоносова, д. 6 в Калининграде.
В квартирах сделан ремонт, подключено автономное газовое отопление. На придомовой территории построены спортивные и детские площадки. Также прилегающие к домам территории оборудованы парковками для личного автотранспорта.
Александр Носатов сказал, что проблем с обеспечением военных жильём, как постоянным, так и служебным, сейчас практически нет.
Всего в новом микрорайоне Калининграда для военнослужащих построено и вводится в строй более тысячи служебных и постоянных квартир. Это второй дом, который сдан для военнослужащих за последние три месяца здесь. В конце ноября 2016 года обладателями ключей от новых квартир уже стали 288 военнослужащих и членов их семей. В настоящее время готовятся к сдаче еще несколько сотен квартир в Калининграде и Балтийске. В 2016 году 600 офицеров Балтфлота приобрели
жильё в военную ипотеку.
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