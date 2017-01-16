180 моряков Балтфлота получили ключи от квартир на ул. Ломоносова. Ключи и документы на новые квартиры им вручил командующий Балтийским флотом вице-адмирал Александр Носатов, сообщает пресс-служба БФ. Церемония вручения и торжественный митинг состоялись у одной из новостроек по ул. Ломоносова, д. 6 в Калининграде.



В квартирах сделан ремонт, подключено автономное газовое отопление. На придомовой территории построены спортивные и детские площадки. Также прилегающие к домам территории оборудованы парковками для личного автотранспорта.



Александр Носатов сказал, что проблем с обеспечением военных жильём, как постоянным, так и служебным, сейчас практически нет.