Дания увеличила военный бюджет из-за российских ракет в Калининградской области
Минобороны Дании заявило об увеличении оборонного бюджета страны в ответ на "российскую угрозу". Об этом сообщает Life
со ссылкой на заявление министра обороны Клауса Хьорта Фредериксена.
По его словам, реально существующей угрозой для страны является размещение в Калининградской области российских ракет.
"Мы можем наблюдать, как русские размещают новые ракеты в Калининграде, которые могут достичь Копенгагена. Это серьёзный риск", — заявил Фредериксен в интервью газете "Берлингске".
В начале декабря о необходимости увеличить инвестиции в оборону в ответ на вооружение Калининградской области заявляла
президент Литвы Даля Грибаускайте.
Правила комментирования
Друзья! Администрация сайта Клопс.Ru стремится создать все условия для цивилизованной дискуссии и призывает пользователей придерживаться правил и, в первую очередь, отказаться от оскорблений, спама и экстремизма.
Обращаем ваше внимание, что содержание комментариев не является частью средства массовой информации Клопс.Ru, за любые нарушения российского законодательства несут ответственность сами пользователи.
При комментировании материалов в группе Клопс.Ru запрещается:
Редакция Клопс.Ru оставляет за собой право удаления комментариев в случае нарушения вышеперечисленных правил. Администрация также имеет право не комментировать свои действия и не обсуждать их с пользователями.