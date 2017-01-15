Дания увеличила военный бюджет из-за российских ракет в Калининградской области

Минобороны Дании заявило об увеличении оборонного бюджета страны в ответ на "российскую угрозу". Об этом сообщает Life со ссылкой на заявление министра обороны Клауса Хьорта Фредериксена.

По его словам, реально существующей угрозой для страны является размещение в Калининградской области российских ракет.

"Мы можем наблюдать, как русские размещают новые ракеты в Калининграде, которые могут достичь Копенгагена. Это серьёзный риск", — заявил Фредериксен в интервью газете "Берлингске".