Российский Су-27 перехватил американский самолёт-разведчик у границ Калининградской области

Российский истребитель Су-27 перехватил самолёт-разведчик США RC-135W, который длительное время находился у границ Калининградской области. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на зарубежные сайты.



Самолёт с бортовым номером вылетел с авиабазы "Милденхолл" в Великобритании и проводил разведывательную работу у калининградских границ. Он летал на высоте 9,7 тыс. метров. На перехват разведчика с территории Калининградской области подняли Су-27.