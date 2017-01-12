Российский Су-27 перехватил американский самолёт-разведчик у границ Калининградской области
Фото с сайта ru.wikipedia.org
Российский истребитель Су-27 перехватил самолёт-разведчик США RC-135W, который длительное время находился у границ Калининградской области. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на зарубежные сайты.
Самолёт с бортовым номером вылетел с авиабазы "Милденхолл" в Великобритании и проводил разведывательную работу у калининградских границ. Он летал на высоте 9,7 тыс. метров. На перехват разведчика с территории Калининградской области подняли Су-27.
Ранее представители НАТО выражали
обеспокоенность в связи с тем, что российские самолёты летают над Балтийским морем с выключенными радиолокационными приборами. Такие борты сопровождали истребители альянса. В российском МИД проблему с транспондерами называли надуманной.
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