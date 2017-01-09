В России испытывают спутник, предупреждающий о ракетном нападении

Военные РФ приступили к испытаниям первого спутника Единой космической системы, который уже вывели на орбиту. Об этом сообщает Российская Газета

В официальном сообщении Министерства обороны РФ говорится, что спутник станет основой космического эшелона Системы предупреждения о ракетном нападении: "Его использование сократит время обнаружения пусков баллистических ракет вероятного противника и значительно повысит оперативность и достоверность информации о ракетных угрозах. Аппарат проходит летно-конструкторские испытания".

По данным министерства, за прошедший год российские военные благодаря системам предупреждения о ракетном нападении обнаружили около 40 пусков баллистических ракет и ракет космического назначения.

Наземный эшелон системы состоит из станций "Воронеж" - они находятся в Калининградской, Ленинградской и Иркутской областях, Краснодарском, Красноярском и Алтайском крае.