Более четырёх тысяч новобранцев приняли присягу на Балтийском флоте

На Балтийском флоте приняли присягу более 4 тыс. новобранцев. Об этом сообщает начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ЗВО по Балтийскому флоту Роман Мартов.

Присягнувшие новобранцы призваны в ходе осенней кампании 2016 года из Калининградской области и более чем 20 других регионов России. В ближайшее время они приступят к выполнению учебно-боевых задач.