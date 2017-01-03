В Калининграде пройдёт заседание комитета Совета Федерации по обороне

Комитет Совета Федерации по обороне собирается провести в Калининграде выездное заседание, посвящённое вопросам военной приграничной безопасности. Об этом РИА Новости рассказал глава комитета Виктор Озеров.

Озеров назвал Калининградскую область "западным форпостом" и пояснил: "От уровня боеготовности, боеспособности дислоцированных там частей Западного военного округа и Балтийского флота, входящего в Западный военный округ, во многом зависит тот потенциал сдерживания, который сегодня Россия формирует по отношению к угрозам, исходящим из приближения инфраструктуры НАТО к нашим западным границам. Поэтому было принято решение обсудить там в июле 2017 года вопросы военной приграничной безопасности".

По словам Озерова, члены комитета регулярно выезжают в регионы, чтобы проследить за исполнением законов, одобренных Советом Федерации. В ходе заседания они посетят объекты Балтийского флота и воинские части Западного военного округа.

Как передаёт РИА Новости, ранее Озеров заявлял, что развёртывание американских ПРО в Европе требует усиления российских систем обороны, в том числе и размещения "Искандеров" в Калининграде.