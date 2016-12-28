МИД: проблема с транспондерами при полётах над Балтикой надуманная
Фото с сайта Польского культурного центра в Калининграде
Директор департамента общеевропейского сотрудничества МИД РФ Андрей Келин назвал проблему полётов боевой авиации с выключенными транспондерами над Балтикой, которую поднял НАТО, надуманной. Об этом сообщает
Интерфакс.
Представитель МИД сказал, что проблема возникла по вине одного из членов альянса и была решена в рамках Международной организации гражданской авиации.
"Выяснилось, что проблемы нет никакой с этими транспондерами. Проблема была чисто надуманная. Это была попытка обвинить нас в чём-нибудь — в том, что российские военные летают над Балтикой и пугают гражданскую авиацию", — сказал он.
Андрей Келин сообщил, что был намечен конкретный маршрут между Калининградом и Санкт-Петербургом и определены точки, по которым должна летать военная авиация с включёнными транспондерами.
Представитель МИД пояснил, что российские самолёты, летающие между Калининградом и Санкт-Петербургом, оснащены транспондерами, но не включали их из-за того, что одна из стран не выполняла требования Международной организации гражданской авиации. При этом Андрей Келин не стан уточнять название этой страны, отметив лишь, что она является участником альянса.
Ранее представители НАТО выражали
обеспокоенность в связи с тем, что российские самолёты летают над Балтийским морем с выключенными радиолокационными приборами. Такие борты сопровождали
истребители альянса.
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