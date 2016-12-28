МИД: проблема с транспондерами при полётах над Балтикой надуманная

Директор департамента общеевропейского сотрудничества МИД РФ Андрей Келин назвал проблему полётов боевой авиации с выключенными транспондерами над Балтикой, которую поднял НАТО, надуманной. Об этом сообщает Интерфакс.



Представитель МИД сказал, что проблема возникла по вине одного из членов альянса и была решена в рамках Международной организации гражданской авиации.



"Выяснилось, что проблемы нет никакой с этими транспондерами. Проблема была чисто надуманная. Это была попытка обвинить нас в чём-нибудь — в том, что российские военные летают над Балтикой и пугают гражданскую авиацию", — сказал он.



Андрей Келин сообщил, что был намечен конкретный маршрут между Калининградом и Санкт-Петербургом и определены точки, по которым должна летать военная авиация с включёнными транспондерами.



Представитель МИД пояснил, что российские самолёты, летающие между Калининградом и Санкт-Петербургом, оснащены транспондерами, но не включали их из-за того, что одна из стран не выполняла требования Международной организации гражданской авиации. При этом Андрей Келин не стан уточнять название этой страны, отметив лишь, что она является участником альянса.