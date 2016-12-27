На Балтфлоте появится учебно-тренировочный комплекс для огневой, водолазной и спецподготовки

В ближайшее время на Балтийском флоте появится многофункциональный учебно-тренировочный комплекс для проведения профессиональной водолазной, огневой, горной, десантной, противопиратской и специальной подготовки. Об этом сообщили в пресс-службе БФ.



Мероприятия по введению комплекса в эксплуатацию в настоящее время завершаются в городе Ломоносове Ленинградской области. Его создание ведётся специально для нужд Балтфлота.

Сборно-разборный мобильный комплекс с высоким уровнем автономности можно будет использовать с минимальными требованиями к площадке для размещения. При необходимости военнослужащие смогут легко его переместить.

В состав комплекса вошли скалодром, штурмовая стенка, макет надводного борта и вертолётный тренажёр беспарашютной эвакуации водолазов. Особенностью учебно-тренировочного комплекса является уникальная конструкция безболтового герметичного соединения модулей. Она позволит обеспечивать монтаж и демонтаж комплекса в кратчайшие сроки.



В случае внештатной ситуации с людьми с комплекса при помощи специального устройства можно будет сбросить воду.