Шойгу: Учения НАТО позволяют проводить параллели с действиями фашистской Германии

Министр обороны России Сергей Шойгу во время расширенной коллегии ведомства в четверг, 22 декабря, сравнил военные учения НАТО с действиями фашистской Германии. Об этом сообщает Интерфакс.



Шойгу сказал, что Североатлантический альянс в последнее время в два раза нарастил интенсивность учений, и подчеркнул, что большая их часть имеет антироссийскую направленность.



"Например, в Вооружённых Силах Великобритании для обозначения противника на полигоне Солсбери-Плейн начали использовать танки российского производства и военную форму Российской армии. Последний раз такой метод обучения войск применяла фашистская Германия в годы Великой Отечественной войны", — заявил министр.



Шойгу сказал также, что ни одно из учений НАТО, особенно в приграничных районах, не осталось без внимания российской стороны. Результаты наблюдений были учтены в учебно-боевой деятельности отечественных войск.