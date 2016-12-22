Шойгу: Учения НАТО позволяют проводить параллели с действиями фашистской Германии
Сергей Шойгу. Фото с сайта http://kremlin.ru/
Министр обороны России Сергей Шойгу во время расширенной коллегии ведомства в четверг, 22 декабря, сравнил военные учения НАТО с действиями фашистской Германии. Об этом сообщает
Интерфакс.
Шойгу сказал, что Североатлантический альянс в последнее время в два раза нарастил интенсивность учений, и подчеркнул, что большая их часть имеет антироссийскую направленность.
"Например, в Вооружённых Силах Великобритании для обозначения противника на полигоне Солсбери-Плейн начали использовать танки российского производства и военную форму Российской армии. Последний раз такой метод обучения войск применяла фашистская Германия в годы Великой Отечественной войны", — заявил министр.
Шойгу сказал также, что ни одно из учений НАТО, особенно в приграничных районах, не осталось без внимания российской стороны. Результаты наблюдений были учтены в учебно-боевой деятельности отечественных войск.
В ноябре Сергей Шойгу говорил
, что НАТО наращивает наступательный потенциал на рубежах союзных государств, поэтому Россия вынуждена принимать ответные оборонительные меры, в том числе и на западном стратегическом направлении.
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