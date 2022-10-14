Порядка 1 400 калининградцам назначена социальная пенсия: кто может претендовать и какие суммы выплачивают

ВКонтакте

Порядка 1 400 калининградцам в 2022 году назначена социальная пенсия. Об этом сообщает пресс-служба регионального отделения ПФР.

«Социальные пенсии получают граждане, которые по разным причинам не имеют страхового стажа или его недостаточно для получения страховой пенсии, либо установление данного вида пенсии выгоднее, чем установление страховой пенсии. В 2022 году в Калининградской области назначено 1 403 социальных пенсий, в том числе 72 социальных пенсий по старости, 589 — по инвалидности, 740 — по случаю потери кормильца и 2 социальные пенсии детям, чьи родители неизвестны», — говорится в сообщении.

На основании Федерального закона «О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации» имеют право на социальную пенсию:

инвалиды I, II и III группы, в том числе инвалиды с детства;

дети-инвалиды;

несовершеннолетние дети, а также обучающиеся по очной форме до окончания учебного заведения или достижения 23 лет, потерявшие одного или обоих родителей, дети умершей матери-одиночки или те, чьи родители неизвестны;

граждане РФ и иностранные граждане, постоянно проживающие на территории страны не менее 15 лет, достигшие в 2022 году возраста 66 лет 6 месяцев и 61 года 6 месяцев (соответственно мужчины и женщины).

Размеры соцпенсий зависят от разной категории нетрудоспособности граждан и составляют: