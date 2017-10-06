В Москве повторилась волна сообщений о минировании

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В пятницу 6 октября по Москве прокатилась новая волна сообщений о минировании зданий. Менее чем за час поступило почти 30 сообщений о минировании зданий, сообщили ТАСС в экстренных службах. Пришлось эвакуировать несколько школ и Московскую областную думу на проспекте Мира.



"С 09:52 мск поступило 26 сообщений об угрозах взрыва. Все они проверяются", - отметили в ведомстве. Большая часть сообщений касается школ, управ и детских садов в Центральном административном округе.



Источник "Интерфакса" сообщил, что все здания в целях безопасности эвакуированы. Более полутора тысяч учеников эвакуированы из пяти московских школ (№199, №625, №520, №1552 и №1217) и управы Останкинского района, сообщил. На местах работают кинологи.



"Телефонная террористическая атака» началась в начале сентября. Сообщалось о минировании торговых центров, школ, университетов, других мест массового скопления людей в разных регионах и городах России.



Ни в одном случае бомбы в зданиях обнаружены не были. Однако, по предварительным оценкам специалистов, ущерб от массовых эвакуаций с 10 по 17 сентября составил около 300 млн рублей.



Накануне в ФСБ заявили, что спецслужбы установили организаторов волны сообщений о минированиях зданий по всей России. "Мы их установили. Правда, непросто это было сделать — это российские граждане, однозначно могу сказать. Это четверо человек, которые сейчас находятся за границей", — сказал журналистам глава ФСБ Александр Бортников. Сообщается, что спецслужбы разрабатывают версию причастности к акции сторонников террористической организации "Исламское государство" (запрещена в России).