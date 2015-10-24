15:56

Украинским журналистам предложат забыть слово "ватник"

  1. Новости
На Украине займутся созданием словаря нейтральной терминологии для журналистов, которые освещают события на Донбассе. Как пишет Лента.ру, такую инициативу поддержала заместитель министра информационной политики Украины Татьяна Попова. В частности, журналистам будет рекомендовано избегать "обидных для кого-то" слов "ватники" или "временные переселенцы".
 
"Некоторые СМИ во время острых моментов позволяли себе обнародовать непроверенную информацию или что-то преувеличивать. Наши частные телеканалы позволяют себе такое. И это несет угрозу", — отметила замминистра на круглом столе в Киеве. 
 
В свою очередь исполнительный директор Института массовой информации Украины Оксана Романюк отметила, что доверие к украинской прессе у населения падает "из-за работы самих журналистов".
 
Попова согласилась с ней: "Нужно точнее применять выражения, избегать излишних эмоциональных прикрас".
 
 
94
Общество
Как будут работать в январские праздники калининградские учреждения: расписание и полезные телефоны
Читать