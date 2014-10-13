Мать пострадавшего при взрыве солдата попросила помощи у Путина

Мать солдата, пострадавшего при взрыве в воинской части в поселке Сосновка, Роза Семенова попросила помощи у президента Владимира Путина в поиске виновников трагедии, в результате которой ее сын остался без руки и ноги.

Как сообщили "Клопс.Ru" в военно-правовом центре Калининграда, Роза Семенова написала письмо верховному главнокомандующему, в котором попросила "обратить внимание на то, какой беспредел происходит в воинских частях Калининградской области".

В пресс-службе военно-следственного управления СК России по Балтфлоту "Клопс.Ru" сообщили, что дело о взрыве в настоящее время находится в производстве, однако предоставить более точную информацию о ходе расследования в интересах следствия отказались.

Напомним, трагедия в воинской части в поселке Сосновка произошла 15 сентября. При погрузке боеприпасов взорвался пороховой заряд к артиллерийскому снаряду. В результате пострадали двое 19-летних военнослужащих: Александру Семенову оторвало левую руку и правую ступню, Валентину Бехтгольду – правую ступню, но врачи смогли ее пришить.